I Cugini di Campagna | il testo di “Lettera 22”

(Di martedì 7 febbraio 2023) di D. Mangiaracina – V. Lucchesi – F. Gargiulo –D. Mangiaracina – V. LucchesiEd. Woodworm Publishing Italia/Sony Music Publishing (Italy)/BKM Production – Arezzo – Milano Io non sono altro che un bambinoChe non sa contareE vorrebbe dirti che gli manchiSenza le paroleIo non sono altro che un dottoreChe si è fatto maleIo non sono altro che un palazzoIn costruzione e cadeSe mi guardi con quegli occhi amoreMi farai morireIo non sono altro che una storiaChe non sa finireIo non sono altro che un giardinoSenza neanche un fioreIo senza di te non sono altro cheLa parola “amore”E con questo amore tornereiA dirti che ci vuole altroPer convincermi a rinchiudertiDentro un singhiozzoAltro per lasciarmi in un riflessoDentro a uno specchioE non era mai il momento giustoE non era mai il momento giustoPer parlareNon lasciarmi soloNon lasciarmi quiNon lasciarmi soloNon lasciarmi quiOra che ho trovato ...