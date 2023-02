I 10 Calciatori che hanno Guadagnato di Più nel Calciomercato Negli Ultimi 10 Anni

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 febbraio 2023): una decina d’di affari in entrata e in uscita! Diamo un’occhiata ai guadagni e alle perdite dei club dei principali campionati d’Europa. La Premier League è come una regina che domina il suo regno, con una ricchezza inimmaginabile. La Serie A, invece, è una sorta di Cenerentola, che sfodera una sorpresa dopo l’altra. Benfica, Ajax e Porto sono le squadre cheincassato di più dal 2013/14 ad oggi. Subito dopo, il Salisburgo. L’Udinese è la prima italiana in classifica, al quattordicesimo posto. Guardando agli incassi dei campionati, la Serie A stupisce ancora una volta. Il totale degli incassi generati10è piuttosto notevole. La Premier League, invece, è su un altro pianeta.10 ...