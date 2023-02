Hockey ghiaccio femminile | Torneo 4 Nazioni Katowice | l’italia supera 4-2 il Regno Unito

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) Partono bene le azzurre in quel di, località della Polonia che sta ospitando ilAmichevole 4disu. Le nostre ragazze hanno vinto l’incontro inaugurale con la Gran Bretagna per 4-2 dopo una grandissima rimonta. Una spendida prova di carattere per le azzurre che, dopo aver subito un doppio svantaggio nel primo periodo a causa di sigilli di Marsden (00:48) e di Patrick (12:15), sono riuscite a ripristinare nuovamente gli equilibri nel secondo tempo prima accorciando le distanze con Heidenberger (11:23) poi pareggiando i conti con Gius. (12:20). Le atlete di coach Fedrizzi hanno quindi completato il capolavoro nell’ultimo atto, ribaltando le sorti della disputa di nuovo con Gius (8:13) e dando il colpo del K.O grazie a Stocker (9:32)....