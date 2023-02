Hidden – Verità sepolte | l’importanza del cinema di genere in Italia

Leggi su screenworld

(Di martedì 7 febbraio 2023) Guardando l’andamento dell’intrattenimento nel panorama internazionale degli ultimi anni non si fatica a notare una certa tendenza. I fratelli Grimm l’avrebbero definita una “scia di briciole” mentre nella mitologia greca si parlerebbe di “filo d’Arianna”. Ad ogni modo abbiamo davanti una serie di indizi che ci mostra quanto siano sempre più importante il linguaggio “di” nel gusto del grande pubblico. Il mondo dell’intrattenimento orientale della commistione dei generi ha fatto e continua a fare un suo marchio di fabbrica. In Giappone Takashi Miike e Sion Sono si divertono da decadi nel costruire i loro puzzle dove il linguaggio action si mischia a quello horror per poi virare sul melò e sul drama. Lo stesso si può dire per la new wave sudcoreana, con Kim Ji-woon, Park Chan-wook e Bong Joon-ho a guidare il movimento. E il riscontro del pubblico, testimoniato dal ...