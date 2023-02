Hi-Fi Rush recensione | una storia a ritmo di musica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Hi-Fiè l’ultima fatica della software house nipponica Tango Gameworks, già conosciuta per titoli come The Evil Within o il più recente Ghostwire: Tokyo. Pubblicato a sorpresa lo scorso 25 gennaio, subito dopo il suo annuncio durante il Developer Direct di Xbox. Andiamo insieme alla scoperta di questo simpaticissimo action-rhythm game che è stata una delle sorprese più interessanti dello scorso mese. Hi-Fi, trama semplice ma esplosiva Chai, il nostro protagonistaIn questo titolo di Tango Gameworks vestiamo i panni di Chai, un ragazzo con il sogno di far carriera nellache si offre volontario per un progetto del campus Vandelay Technologies.Il Progetto Armstrong permette di sostituire il suo braccio rotto con delle componenti meccaniche, ma l’esperimento subisce un imprevisto e Chai si ritrova il suo lettore ...