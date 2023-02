Hellas Verona | Ngonge | «Mi sto trovando molto bene e mi sto integrando nel migliore dei modi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Cyril, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il pareggio contro la Lazio Cyril, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. PAROLE – «Sonofelice, soprattutto per essere diventato il primo giocatore del Belgio ad aver segnato nel massimo campionato italiano con la maglia dell’. Sono davvero contento e onorato. Mi stoe mi stoneldei. Questa sera in campo abbiamo dato tutto e combattuto come undici fratelli per ottenere questo punto. Il pubblico ci ha incitati per novanta minuti, cantando e spingendoci in ...