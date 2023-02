Hell of Summer | la prima foto di Finn Wolfhard nel nuovo film horror

(Di martedì 7 febbraio 2023) È stata rivelata unadiof a, il debutto alla regia die Billy Bryk di Stranger Things, che sono anche co-sceneggiatori e protagonisti del. L’immagine esclusiva di Variety mostra i personaggi die Bryk con delle torce in mano in quella che sembra essere una foresta buia. Sembra che qualcosa abbia spaventato i due, visto che entrambi hanno un’espressione nervosa sul volto. Non è chiaro cosa stiano guardando. Il cast delsi compone anche da Abby Quinn, D’Pharoah Woon-A-Tai, Paradis Saremi e Fred Hechinger, quest’ultimo noto per il ruolo dell’apatico Quinn Mossbacher nellastagione del grande successo della HBO The White Lotus. Sono stati rilasciati pochissimi ...

Prosegue la lavorazione diof a, l'horror scritto e diretto da Finn Wolfhard insieme a Billy Bryk , suo compagno di set in Ghostbusters Legacy . I registi e sceneggiatori sono anche interpreti e hanno appena

