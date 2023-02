(Di martedì 7 febbraio 2023)undici mesi fa dal, la piccola, 5, è al centro di un caso internazionale per il quale si è attivata in queste ore anche la Farnesina. Federica Federici, la 32enne romanadella bambina, ieri ha incontrato il ministro degli Esteri Antonio. La vicenda che, è stata ricostruita da numerosi giornali e anche in alcune trasmissioni tv, nasce come una storia d’amore. Federica conosce Mohamed Abh Ali Bouamid, a Malta, nel 2016. Lei ha 25, lui tre di più. Lei è lì per imparare l’inglese. Lui è lì al seguito di sua sorella, diplomatica libica. Mohamed e Federica si innamorano, lei si converte all’Islam per lui. A Malta, si celebra il matrimonio secondo il rito musulmano. Poi Federica ...

... "Il ministro Tajani intervenga, faccia qualcosa per la mia bambina che è statadal padre e portata in Libia. Lui ha fatto perdere le sue tracce e io sono disperata". E cosìtra qualche ...Una mamma romana lancia un appello al ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Mi aiuti a riportare a casa mia figlia". Il padre l'ha portata in Libia e ha fatto perdere le sue ...

Hager, rapita a 4 anni dal padre libico: Tajani al lavoro per riportare la bimba dalla madre in Italia Secolo d'Italia

L'appello: "La mia bambina rapita e portata in Libia dal padre, Tajani ... Dire

L'assegno unico per i figli sarà più alto da febbraio 2023 Dire

Resta in Libia il falco più pagato al mondo (all'asta su TikTok) Dire

Lo psichiatra: "Ecco i cinque segnali da non sottovalutare in una ... Dire

I due si sono conosciuti a Malta, dopo il matrimonio in Campidoglio è nata Hager. La madre non vede la bambina da undici mesi. Ecco la sua richiesta disperata al ministro degli Affari Esteri, Antonio ...Libi Domani la piccola Hager compirà 5 anni ma per la prima volta non festeggerà ... marzo con la scusa di far visita alla sua famiglia ma il suo piano era quello di rapire la figlia e tenerla per ...