Hacker attaccano migliaia di server | il governo valuta i danni

(Di martedì 7 febbraio 2023) AGI riporta un MASSICCIO ATTACCO. L’offensiva ransomware ha colpito soprattutto Francia, Italia e Finlandia. Prese di mira anche le reti di Canada e Stati Uniti. Tim annuncia il rientro del problema. Il sottosegretario Alfredo Mantovano incontrerà in mattinata il direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Roberto Baldoni, e la direttrice del Dis, Elisabetta Belloni, per fare un primo bilancio delle conseguenze “Il Computer Security Incident Response Team Italia (Csirt-IT) dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), ha rilevato un massiccio attacco”“tramite ransomware già in circolazione che prende di mira iVMware ESXi”, il cui impatto verràto nelle prossime ore dall’esecutivo. L’agenzia ha riferito che l’attacco è in corso in tutto il mondo e riguarda “qualche migliaio ...