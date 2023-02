Guida letteraria alla magnificenza di Kyjiv

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Questa antologia è stata ideata, composta e tradotta mentre asuonavano le sirene antiaeree, mentre molti dei suoi abitanti scappavano dcittà per portare in salvo i loro figli dguerra e mentre altri sceglievano di rimanere nei rifugi – i più sicuri si sono rivelati le stazioni della metropolitana. Le bombe russe hanno iniziato a cadere su tutta l’Ucraina il 24 febbraio 2022, lasciando segni profondi del loro passaggio sui volti deiiani e sulle facciate delle loro case. In primavera, dopo il ritiro delle truppe russe dal nord dell’Ucraina, in molti sono tornati in città. Nei giorni d’autunno in cui si conclude la redazione di questa antologia, la capitale ucraina sprofonda nuovamente nel buio, perché i continui attacchi russi hanno distrutto le centrali elettriche attorno...