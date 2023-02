Guardie giurate | il contratto nazionale scaduto da 7 anni La denuncia | ' Basta mettere la testa sotto la sabbia'

Il nostro sindacato è al fianco dellee degli operatori fiduciari. Un esercito di oltre 85mila persone, seimila solo a Roma, costretto a fare i conti con condizioni di vita e ...Il nostro sindacato è al fianco dellee degli operatori fiduciari. Un esercito di oltre 85mila persone, seimila solo a Roma, costretto a fare i conti con condizioni di vita e ...

Guardie giurate, al via la campagna per il rinnovo Avvenire

Rischiano la vita per 7 euro l’ora: così le guardie giurate sono finite “sotto tiro” RomaToday

Asl Napoli 1 la vigilanza privata trema per la sorte di 348 Guardie Giurate Cronache della Campania

Ercolano: furto sventato a scuola, le guardie giurate chiamano i carabinieri Virgilio

Guardie giurate, al via la campagna per il rinnovo Notizie - MSN Italia

«Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dovrebbe essere di interesse collettivo, non si può continuare a nascondere la testa sotto la sabbia». Così commenta ...Sugli autobus di Roma i motivi della protesta: un contratto scaduto da oltre sette anni, turni di lavoro fino a 72 ore a settimana per un salario che, in diversi casi, non supera la soglia di povertà ...