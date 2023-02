Grande Fratello Vip | Martina Nasoni a Daniele Dal Moro | Fai un passo indietro con Oriana | le persone non cambiano

...il, che invece mostra una spietata lucidità nel perseguire i suoi loschi fini. Curiosamente, come abbiamo visto in serie come Enterprise e Picard, gli antenati di Soong sono uomini di...Alfonso Signorini si è raccontato al magazine di Tv Sorrisi e Canzoni , svelando anche se sarà al timone anche della prossima edizione delVip. Gf Vip, Alfonso Signorini: "Confermo, sarà al timone anche il prossimo anno, anche se più di uno ultimamente ha insinuato il contrario. Lasciamoli divertire". Al settimanale ha ...

Grande Fratello Vip, le pagelle: Fiordelisi cioccolataia (voto 4), Bruganelli Lady Vendetta (voto 9) Corriere della Sera

Oriana Marzoli dopo la puntata litiga con Daniele, poi sbotta contro Antonino: Fatti i ca**i tuoi Fanpage.it

Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova ex di Luca Onestini entra in Casa come ospite | Video Mediaset SuperGuidaTV

Facciamo entrare Gianluca nella casa, la reazione di Antonella Fiordelisi Fanpage.it

Daniele Del Moro, al cospetto della ex fidanzata Martina Nasoni, ha sminuito Oriana e la storia che stava nascendo tra loro. E ora la bella venezuelana si è stancata ...Alfonso Signorini, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, svela se condurrà la prossima edizione del Grande Fratello Vip.