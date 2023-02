Grande Fratello Vip | chi è stato eliminato ieri | chi sono gli immuni e i concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 6 febbraio 2023

(Di martedì 7 febbraio 2023) Non smette di regalare colpi di scena ed emozioni ilVip, il reality che vede alla conduzione Alfonso Signorini, affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, che da metà settembre sta tenendo compagnia al pubblico. Tra amori, strategie, discussioni e polemiche. Ma cosa è successo nelladi? Chi deial televoto èscelto dai telespettatori come ‘preferito’ ed èreso immune alle prossime? E quando va in onda il prossimo e imperdibile appuntamento, ora che si inizia ad avvicinare (seppur lentamente) la finale? Chi si è salvatotra Alberto, Antonella, Davide e Nikital’eliminazione ...

A volte ilVip è davvero sadico. Oriana è sicuramente una concorrente divertente ma viene sempre messa in mezzo, suo malgrado, alle reunion degli ex. Prima è successo con Antonino e Ginevra e ora,...E quale migliore occasione se non un faccia a faccia tra i due durante la diretta delVip L'opinionista medita vendetta 'Lo volete vivo', ovviamente scherza. Gf Vip, Sonia ...

Grande Fratello Vip, tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi volano spintoni dopo la nuova lite Il Fatto Quotidiano

Gf Vip, Daniele rivede Martina e si illumina: “Per me è speciale”. Oriana furiosa Today.it

Luca Pellegrini alla Lazio: il messaggio via aereo sulla casa del Grande Fratello RomaToday

Grande fratello Vip, chi è Andrea Maestrelli: calciatore e modello Corriere della Sera

Nikita rivede il suo ex Matteo prima di accoglierlo all'interno della Casa, dove il ragazzo rimarrà come ospite per un po' di tempo ...Al Grande Fratello Vip va in scena il triangolo tra Nikita Pelizon, Matteo Diamante e Luca Onestini. Tra insulti e provocazioni, il confronto finisce con un nulla di fatto. Al Grande Fratello Vip va i ...