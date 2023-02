Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Maria Teresa Ruta sulla trentunesima puntata

(Di martedì 7 febbraio 2023) La settima edizione delVip si preannuncia essere “la più lunga di sempre”. Per questo motivo abbiamo pensato di alternare le nostre classiche opinioni a quelle di alcuni volti noti, per fornirvi più punti di vista possibili sulle numerose puntate del reality. Eccovi oggidi, iconica protagonista del Gf Vip 5: E voi siete d’accordo con lei? L'articolo proviene da Isa e Chia.

Al Gf Vip la bellezza di Ivana Mrazova incanta tutti, anche Antonino Spinalbese: l'ex fidanzata di Luca Onestini è entrata in casa per restare come ospite per alcune ...Il mistery drama di Rai1, 'Black Out - Vite sospese' batte il 'Vip' e si aggiudica la prima serata di lunedì, conquistando 3.802.000 telespettatori pari al 22,9% di share contro i 2.780.000 telespettatori e il 20,6% di share del programma della ...

Grande Fratello Vip, le pagelle: Fiordelisi cioccolataia (voto 4), Bruganelli Lady Vendetta (voto 9) Corriere della Sera

Oriana Marzoli dopo la puntata litiga con Daniele, poi sbotta contro Antonino: Fatti i ca**i tuoi Fanpage.it

Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova ex di Luca Onestini entra in Casa come ospite | Video Mediaset SuperGuidaTV

Facciamo entrare Gianluca nella casa, la reazione di Antonella Fiordelisi Fanpage.it

L’ennesima gaffe di Alfonso Signorini non passa inosservata al popolo del web Che il conduttore del , , ad un certo punto della puntata cominci a sbagliare i nomi dei concorrenti è cosa ormai assodata ...Ascolti tv 6 febbraio 2023: Black Out-Vite Sospese contro il reality show Il Grande Fratello Vip. Nuova sfida tra Rai e Mediaset, chi avrà vinto stavolta Tutte le preferenze del pubblico in termini d ...