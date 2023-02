Governo | lettera a Tajani con minacce di morte

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioavrebbe ricevuto alla Farnesina unaminatoria condi. Lo si apprende da fonti parlamentari del centrodestra. “Desidero rivolgere al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio, sentimenti di solidarietà e vicinanza per le gravissimesubite. Esprimo la più ferma condanna per questo gesto vile e ignobile. Auspico la pronta individuazione dei responsabili”, dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. A quanto si apprende, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiamato al telefono il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, per esprimergli totale solidarietà per le...