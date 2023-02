Goggia vola nella prima prova di discesa libera | è subito davanti a tutti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 febbraio 2023) Una sciata al giorno, per tenersi in caldo. Dopo aver sfruttato la combinata di lunedì 6 febbraio per testare la pista del Super G che si terrà mercoledì alle 11.30, nel secondo giorno di Mondiale a Méribel, in Francia, Sofiaha avuto l’opportunità dire la pista della. E ha fatto il miglior tempo. La sciatrice bergamasca ha chiusoa tutte le avversarie nel training del martedì, il primo dei tre in preparazione alla gara che si terrà sabato alle 11.è scesa con il pettorale 11 e ha fermato il cronometro sull’1’30?54, aggiungendo la miglior prestazione assoluta nel terzo settore. ha dato 26 centesimi a Elena Curtoni, l’altra italiana che si è piazzatatop five. Ottava Federica Brignone, vincitrice in combinata. Il prossimo ...