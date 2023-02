GLSDB – Ground-Launched Small Diameter Bomb

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nel nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina Washington ha incluso i sistemi d’arma, potenzialmente in grado di colpire in profondità nelle linee russe con alta precisione. Sono la risposta statunitense alle istanze del governo di Kiev, che inizialmente aveva richiesto missili con gittata fino a 350 km per i lanciatori multipli HIMARS. Il valore complessivo delle nuove forniture militari statunitensi sarebbe pari a 1,725 miliardi di dollari (ca.), provenienti dal fondo USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), che consente al Presidente degli Stati Uniti di attingere armamenti direttamente dalle industrie americane piuttosto che dagli arsenali del Pentagono. Strumenti Politici.