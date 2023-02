Gli Usa sono andati nel pallone Con loro molti altri paesi E non è ancora finita

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 febbraio 2023) Prima che il forte terremoto avvenuto ieri nelle prime ore del mattino in Turchia attirasse l’ attenzione del mondo intero, la notizia che stava tenendo banco era quella dell’ abbattimento delaerostatico cinese che si era soffermato sugli Usa. Non era arrivato fin li solo per essere sfuggito dalle mani del Presidente XI Jimping che stava giocando con esso e come lui anche alcune alte cariche del governo di Pechino. Altrettanto poco probabile è che quel giocattolo non era arrivato fin lì per caso, perché uno simile, che faceva coppia con esso, aveva drizzato il timone alla volta del Sud America. L’ aveva fatto giusto in tempo perché a stretto giro il Presidente degli Usa, presumendo insieme al suo governo che quell’oggetto volante identificato fosse il terminale di un sistema di spionaggio, ha dato ordine all’aviazione militare di abbatterlo senza esitazione. ...