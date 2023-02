Gli attacchi al reddito di cittadinanza trovano consenso tra chi esercita invidia sociale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) di Michele Versace La libertà non è gratis, implica l’assunzione di responsabilità, prima tra tutte l’onere delle decisioni per se stessi e per gli altri, e di conseguenza la soluzione dei problemi che queste scelte implicano. Al contrario, rinunciare a parte della nostra libertà consente di vivere spensieratamente, come quando si era bambini ed erano i genitori a scegliere per noi, e tanto bastava. Questo bisogno di delegare aumenta all’aumentare dell’inquietudine, all’avvicinarsi di un pericolo, vero o presunto; di una minaccia al nostro stile di vita, al nostro benessere o alla nostra sicurezza. E più è grave la minaccia (vera o presunta), tanto maggiore sarà la parte di libertà alla quale saremo disposti a rinunciare. Questo schema mentale funziona in tutto il mondo, ed è alla base dell’affermazione delle dittature. Da noi c’è un fattore aggiuntivo, una ...