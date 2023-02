Giustizia malata | Giancarlo Pittelli dentro solo per un sospetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) La parolina magica è “”. E sboccia come una velenosa conferma di indall'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha annullato una misura restrittiva ai danni di, indagato per roba di mafia nell'inchiesta Rinascita-Scott. Era l'indagine che portava a compimento la “rivoluzione” annunciata in conferenza stampa dalla magistratura inquirente di Catanzaro. Quella dell'Italia da smontare e rimontare come un giocattolo, secondo quanto scenograficamente rappresentò il dottor Nicola Gratteri. L'operazione attuata tramite il rastrellamento di centinaia e centinaia di persone, molte delle quali poi liberate perché non c'erano ragioni buone per tenerle agli arresti. Bene, ora vien fuori che a tenerera un mero “”, ...