Giudice Sportivo | tre giocatori squalificati per Cagliari-Benevento

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDebutto con emergenza per Roberto Stellone. Il nuovo allenatore delnon avrà né Schiattarella né Viviani per la trasferta di sabato pomeriggio contro il. Un problema di non poco conto, considerando che in un colpo solo la Strega dovrà rinunciare ai suoi due registi,per un turno dal. Il partenopeo ha rimediato un giallo pesante nell’ultimo turno contro il Venezia, mentre il bresciano nella stessa circostanza è stato espulso per doppia ammonizione. C’è un’assenza anche neldi Claudio Ranieri, che perde per la gara con i giallorossi il centrocampista Marko Rog nel match di Modena. Qui tutte le decisioni delL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Si tratta di Karacic, Antonucci, Majer, Rog, Schiattarella, Viviani, Mastinu, Santoro, Simic. MILANO - Sono nove, tutti per un turno, i calciatori di serie B fermati daldopo le gare dell'ultimo turno. Si tratta di Karacic (Brescia), Antonucci (Cittadella), Majer (Reggina), Rog (Cagliari), Schiattarella, Viviani (Benevento), Mastinu (Pisa), Santoro (...Commenta per primo ' Sub iudice ', questa è la dicitura su Modena - Cagliari che compare nel referto delpubblicato pochi minuti fa dalla Lega di Serie B in merito alla 23giornata di Serie B. COSA E' SUCCESSO - Al minuto '88' a seguito del secondo cartellino giallo a Zappa il direttore ...

Il Giudice Sportivo, in occasione delle gare valide per la 17ma giornata del Campionato Primavera, ha deliberato un'ammenda di 500,00 euro al Napoli "per ...