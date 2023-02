Giovane bengalese seviziata e rinchiusa in casa dal padre | il video del salvataggio dei carabinieri

(Di martedì 7 febbraio 2023) Per giorni un 52enneresidente a Stresa, nel Verbano, ha tenuto la figlia ventenne segregata innella camera da letto senza cibo e solo con dell’acqua, picchiandola quando provava a lamentarsi. LEGGI ANCHE Verbania, operatore sanitario violenta una paziente durante la visita in ospedale Napoli, polemica sulla poliziotta stuprata da un. Rastrelli (FdI): «Sdegno e sgomento» Evitato un altro caso Saman? Ilera contrario a una relazione Il motivo sarebbe la relazione che laaveva con un altro ragazzo, un legame che alnon andava a genio, probabilmente perché nel frattempo aveva già combinato il fidanzamento con un altro uomo nel Paese d’origine, il Bangladesh. Da qualche giorno il ragazzo 23enne, anche ...

I Carabinieri della Stazione di Stresa hanno arrestato nella serata di ieri un cittadino bengalese 52 enne residente a Stresa per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Nel pomeriggio di..I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un ragazzo 23enne, anche lui di origine bengalese e residente a Milano, con cui la giovane ha da tempo una relazione. Il ragazzo ha riferito ...