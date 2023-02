Giorno del Ricordo | gli appuntamenti a Saronno per venerdì 10 febbraio

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 7 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ildel, in programma10vedrà l’Amministrazione comunale diimpegnata in due momenti di commemorazione, istituzionale e culturale, oltre che di conoscenza storica che vuole coinvolgere gli studenti.celebra ildel: gliLa commemorazione delle istituzioni è in programma10, alle 17.15, nella piazza ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...