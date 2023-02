Giorgia Meloni chiude il caso Fazzolari | Tiro a segno nelle scuole? Mai pensato lontanamente

(Di martedì 7 febbraio 2023): 'Ilnon esiste' 'Il? Io ritengo che questa cosa non sia mai esistita.dice che questa cosa non l'ha mai detta, e quindi si dà una notizia su una cosa che ...

Lo ha detto la presidente del Consiglio,, al termine dell'incontro nella Prefettura di Milano con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a proposito del presunto progetto del ...'Sui mancati trasferimenti ai Comuni il governo ha fatto quel che poteva in una situazione non facile, non avremmo potuto fare di piu''. Lo ha detto la presidente del Consiglio, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse parlato con il sindaco di Milano Beppe Sala, che ieri aveva lanciato l'allarme sui mancati trasferimenti dello Stato ai Comuni. '...

Il malumore di Berlusconi e Salvini per lo strapotere politico di Meloni Linkiesta.it

La visita della Meloni in Algeria diventa un caso in Tunisia: “Ha parlato del futuro del nostro Paese… Il Fatto Quotidiano

Giorgia Meloni: "40mila controlli in stazioni Milano, Roma e Napoli" TGCOM

Milano, 7 feb. (askanews) - La coalizione di centrodestra è 'compatta', e la prova è 'la velocità' e 'la concretezza' con cui governa, al ...potrebbe indurre la premier Giorgia Meloni a togliere a Del Mastro la delega per il Dap, Dipartimento amministrazione penitenziaria. Delmastro, forte degli errori degli esponenti del Pd che in carcere ...