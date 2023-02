Gina Lollobrigida | le accuse di Andrea Piazzolla a Javier Rigau

(Di martedì 7 febbraio 2023) PERSONAGGI TV.durissimo contro. L’assistente disostiene che l’ex marito spagnolo della diva “Va in televisione a dire che lui quando aveva 15 anni ha messo incintae in seguito c’è stato un aborto”. Secondo il factotum avrebbe anche mentito ripetutamente su varie questioni. Andiamo a capire quali sarebbero le. >>rinuncia alla sua eredità: incredibile colpo di scena La lotta traRagu continua La lotta trae ...

In passato era stato anche manager di volti notissimi come quelli die Raffaella Carrà. Lo hanno ricordato in tv Mara Venier, Eleonora Daniele e Barbara d'Urso. Sandra Milo dopo la ...Estratto da www.liberoquotidiano.it javier rigau da barbara d'urso A Pomeriggio 5 grande imbarazzo per una frase pronunciata dall'ex marito di, Javier Rigau. Barbara d'Urso nel corso della puntata ha mandato in onda un video in cui Piazzolla, ...

Gina Lollobrigida, Javier Rigau: "Era malnutrita e aveva le piaghe, dormiva su una poltrona" TGCOM

Javier Rigau su Gina Lollobrigida: Malnutrita e con le piaghe, dormiva su una poltrona Fanpage.it

L'ex marito di Gina Lollobrigida, Rigau: "Il tentato suicidio di Piazzolla Gli compro io una corda migliore" Repubblica Roma

Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla: “Rigau dice che lui a 15 anni ha messo incinta la diva ma io ho le… Il Fatto Quotidiano

Gina Lollobrigida, Rigau choc: "Gliela compro io la corda" Liberoquotidiano.it

Nel salotto televisivo di Barbara D'Urso, l'affondo contro l'ex assistente della diva, recentemente scomparsa, ed erede della metà del suo ...Javier Rigau, ex marito di Gina Lollobrigida, ha attaccato Andrea Piazzolla facendo un racconto terribile degli ultimi mesi di vita della diva, sua ex moglie (nonostante lei lo abbia ‘ripudiato’).