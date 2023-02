Gianni Morandi | chi era la prima moglie Laura Efrikian | “Ho sofferto molto per lei”

Stasera inizia la 73esima edizione della più famosa kermesse musicale italiana, con 28 artisti in gara e la conduzione del direttore artistico Amadeus , assieme al cantante. In questa ...Si esprime invece, citando l'articolo 1: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro' Video di Giulia Destefanis LEGGI L'ARTICOLO - A Sanremo Mattarella in platea e ...

Amadeus, Ferragni, Morandi, è imbarazzo per la domanda sulla Costituzione, non sanno cosa dire Today.it

Amadeus e Gianni Morandi, i conduttori di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Amadeus: "Gianni Morandi è la storia del Festival" RaiNews

Gianni Morandi, la morte della figlia: un dolore enorme mai superato Grantennis Toscana

Anna Dan: età, origini, lavoro e figli della moglie di Gianni Morandi Tag24

"Ogni anno è diverso, onorato di avere Gianni Morandi" Milano, 6 feb. – “Sono felice di stare qui: ogni anno è diverso, per le canzoni, per lo spettacolo e perché c’è un clima diverso. Sono… Leggi ...E a suggellare la serata tricolore, toccherà a Gianni Morandi il compito di cantare l'inno nazionale. Una presenza storica, quella di Mattarella, destinata in qualche modo a spazzare via le polemiche ...