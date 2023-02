Gianni Morandi | A chi dedico questo mio Sanremo da debuttante La mia storia d' amore con il Festival

Inossidabile e ancora desideroso di sorprendere e di sorprendersi.e il Festival, una lunga storia d'amore. Dopo essere stato cantante in gara, dopo averlo condotto per due edizioni, dopo essere stato super ospite, stavolta l'eterno ragazzo della ...Dopo aver partecipato in gara al Festival 2022,torna all'Ariston come co - conduttore delle cinque serate. 'Per me è una festa tornare a Sanremo, sono venuto in tante occasioni', ...

Amadeus: "Gianni Morandi è la storia del Festival" RaiNews

Gianni Morandi: “Dopo sessant’anni mi emoziono ancora andando a cento all’ora” La Stampa

Sanremo, Gianni Morandi e Amadeus - Sanremo 2022 Agenzia ANSA

Anna Dan: età, origini, lavoro e figli della moglie di Gianni Morandi Tag24

Gianni Morandi ci riprova: per "Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte" stavolta è in coppia con San… la Repubblica

In gara Ultimo, Giorgia, Marco Mengoni. Tra gli ospiti, Mahmood e Salmo e Måneskin Si alza il sipario questa sera parte la 73esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale più amata (e p ...Inossidabile e ancora desideroso di sorprendere e di sorprendersi. Gianni Morandi e il Festival, una lunga storia d’amore. Dopo essere stato ...