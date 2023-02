gIANMARIA | chi è il giovane cantante in gara a Sanremo 2023 | vita privata e fidanzata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il 16 dicembre 2022è stato incoronato vincitore diGiovani, confermandosi tra i migliori esponenti del graffiti pop nostrano. Il brano che gli ha permesso di accedere al Festival di, “La città che odi”, ha un ritmo leggero e veloce, che resta subito impresso in mente. Ma allo stesso tempo tratta un argomento tutt’altro che allegro, su cui riflettere. Racconta infatti di una relazione tormentata, di solitudine e delusione, del rischio di perdere se stessi a causa di amori sbagliati e rapporti disfunzionali. Ricorda un po’ Vasco Rossi agli inizi della sua carriera ed è anche la dimostrazione di come la versatilità sia un’altra preziosa arma in possesso di. Del resto proprio Vasco, che è il suo idolo indiscusso, quando il vicentino ha portato a X Factor la sua ...