Gianluca Grignani | «Non mi sento giudicato neanche quando mi giudicano»

Leggi su funweek

(Di martedì 7 febbraio 2023)torna al Festival di Sanremo con il branoti manca il fiato. Una canzone nata anni fa, che però solo ora ha trovato il suo spazio. E il cantautore non ha dubbi. «È stato il karma», ripete infattipiù volte. «È un brano che mi crea una sensazione diversa e questo mi stranisce. – dice– Ogni cosa è meglio che soffrire, perché soffrire non è piacevole. Sono emotivo».Di sicuro, ildi oggi è più sicuro di quello degli esordi. «Ascoltando tutti si sbaglia, e credo sia questa la differenza con gli altri Festival che ho fatto. – dice– Quel ragazzo lì si difendeva, ora sono gli altri che devono difendersi da me. Non mi...