Gianluca Grignani | età | altezza | peso | ex moglie e figli del cantante

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023)è uno dei cantanti italiani più famosi. Non solo musica, la sua vita privata è stata spesso al centro del gossip a causa dei suoi eccessi. Quattro milioni di dischi venduti, un disco di diamante con la canzone “Destinazione Paradiso”, quattro dischi di platino e due dischi d’oro, nella sua carriera ha incassato numerosi premi e riconoscimenti musicali. Cresciuto nella periferia di Milano, a 17 annisi è trasferito a Correzzana, in Brianza. A 14 anni ha iniziato a suonare la chitarra e da allora non l’ha più lasciata. Ha studiato al Centro Professione Musica di Milano e si è esibito in diversi locali della sua zona. Grazie ai produttori Vince Tempera e Massimo Luca si fa conoscere dalle discografiche più importanti dell’epoca. Nel 1994e musicista è ...