Gianluca Grignani a Sanremo 2023 | chi è | età | carriera | canzoni | moglie | figli | Instagram | testo | significato e video di Quando ti manca il fiato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ci siamo, la 73esima edizione del Festival dista per cominciare! Cinque imperdibili serate, dal 7 all’11 febbraio su Rai 1, all’insegna dell’allegria ma soprattutto della musica quelle che ancora una volta si appresta ad orchestrare, volendo restare in ambito musicale, Amadeus che quest’anno è anche direttore creativo della rinomata manifestazione canora tutta italiana. Ma non sarà solo, ad aiutarlo nella conduzione, diverse donne, a partire da Chiara Ferragni! Inoltre, come sempre, numerosi gli artisti in gara pronti a sfoderare le loro armi migliori per conquistarsi l’ambito palcoscenico! Tra di loro anchecon il pezzo ‘tiil’. Dagli esordi al debutto di...