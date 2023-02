Giallo a Padova | 55enne trovato agonizzante in strada col volto sfigurato Muore in ospedale

(Di martedì 7 febbraio 2023) E’sulla morte di un uomo di 55 anni, italiano, che è morto ieri sera all’didopo essere stato, con un profondo trauma alla testa, sul marciapiede vicino ad una rotonda in via del Plebiscito, vicino al quartiere Arcella. E’ stato un passante ad accorgersi della persona priva di sensi, a terra sull’attraversamento pedonale. È stato un passante ad accorgersi della persona priva di sensi, a terra sull’attraversamento pedonale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e gli agenti della polizia municipale. L’ipotesi che potesse trattarsi di una caduta accidentale, conseguente ad un malore, è stata esclusa dai medici: le ferite che ilpresentava ale alla testa, segno di un trauma violento, non erano ...

... muore poco dopo in ospedale: èper un 55enne italiano che nella serata tarda del 6 febbraio è stato trovato in fin di vita da un passante. L'uomo era su un marciapiede diin condizioni ...E'sulla morte di un uomo di 55 anni, italiano, che è morto questa sera all'ospedale didopo essere stato trovato agonizzante, con un profondo trauma alla testa, sul marciapiede vicino ad ...

PADOVA - È stato trovato incosciente e con il volto tumefatto tra via Plebiscito e via Avanzo. Inutile la corsa in ambulanza: Fabrizio Copetti, dirigente di Unicredit, originario ...