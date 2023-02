Ghemon lancia il suo nuovo tour | “Una Cosetta Così”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 7 febbraio 2023) MILANO – «Non è un concerto. Non è un monologo teatrale. Non è uno spettacolo comico. È "Una"». Con queste poche parole, senza fornire ulteriori dettagli in merito,hato sui social il suoshow con cui nei prossimi mesi girerà per i locali d'Italia. Al momento sono state ufficializzate le prime tre date: 31 Marzo all'Officina degli Esordi di Bari, 1° Aprile all'Officina Pasolini di Roma e 2 Aprile al Foqus di Napoli. In quest'ultimo caso lo spettacolo sarà pomeridiano perché "la sera c'è la partita", spiega l'artista. I biglietti sono già in vendita.