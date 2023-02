GF Vip | Ivana e Luca insieme dopo cinque anni I fan della coppia sognano | «Tornate insieme» La reazione di Onestini e Spinalbese

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 7 febbraio 2023) La dolcezza e la bellezza diMrazova colpiscono non soloche ha gli occhi lucidi nel rivederla, ma anche Antoninoche è quasi senza parole. Ma i fanun ritorno di fiamma nella casa del Grande Fratello Vip esattamente come è successo propriofa. L’emozione non ha voceMrazova è,a Matteo Diamante e Martina Nasoni, tra gli ex che sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 6 febbraio. E sicuramente l’incontro con l’exè stato il più dolce ed emozionante. Già lo scorso lunedì la lettera cheaveva mandato a ...