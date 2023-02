GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 31 | Ex alla riscossa

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 7 febbraio 2023) Beato sia Sanremo che distoglierà la mia attenzione da questa terribile edizione del GF Vip! Io quest’anno non tollero quelli più osannati dal pubblico quindi mi girano ancora di più. Sì quest’anno sono impopolare, ma che ci posso fare se a me Tavassi non fa ridere? Se per me Oriana è tutto fuorché una Reina? Se Onestini lo trovo un fake colossale? Se mi sono dimenticata della presenza di Micol in casa? Oh a me gli spartani non piacciono. Alberto gasato a mille per aver vinto il televoto, peccato che se lo avesse votato solo il suo fandom avrebbe fatto forse il 10%. Tutti a votarlo convinti che avrebbe mandato finalmente in nomination Antonella e invece non lo ha fatto. Mamma come ho goduto, ma non per la Fiordelisi che non amo, ma per tutti quelli che lo hanno votato. Quattro mesi di programma da comodino, tanto che anche le sue amiche quando hanno stilato la classifica dei più belli ...