“GF Vip 7” | dopo puntata infuocato | scontro tra Oriana e Daniele Dal Moro

Leggi su tvzap

(Di martedì 7 febbraio 2023) News tv. . Come ogni lunedì, anche ieri sera 6 Febbraio 2023, è andata in onda una nuovadel Grande Fratello Vip 7, condotto da Alfonso Signorini con l’aiuto delle sue tre super opinioniste: Giulia Salemi, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Tantissimi i colpi di scena durante la diretta che hanno emozionato sia nel bene che nel male il pubblico di Canale 5. La cosa inaspettata invece è stata la reazione diMarzolilaandata in onda. L’influencer si è scontrata conDal. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.Leggi anche –> “GF Vip 7”, la pesante accusa al programma di Alfonso Signorini: cos’è successo “GF Vip 7”,traDal: ...