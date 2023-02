“GF Vip 7” | Attilio Romita choc | “È un’organizzazione mafiosa”

Leggi su tvzap

(Di martedì 7 febbraio 2023) News Tv.dopo la puntata del “GF Vip 7” terminata con le nomination, a suo sfavore, ha accusato i suoi inquilini di essersi organizzati per mandarlo al televoto. Il giornalista si è lasciato andare però ad una frase alquanto pericolosa. Una battuta, che non è sfuggita all’orecchio attento del pubblico. In effetti è un attacco senza precedenti al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, dopo puntata infuocato: scontro tra Oriana e Daniele Dal Morodopo la puntata de “Grande Fratello Vip”, in onda ieri sera, lunedì 6 febbraio, si è lasciato andare ad un lungo sfogo per le nomination ricevute. Il giornalista ha confessato di non aver gradito l’atteggiamento di alcuni suoi inquilini che si sarebbero ...