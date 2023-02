Gf Vip 7 | Alfonso Signorini svela se condurrà anche la prossima edizione del reality

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 febbraio 2023) Se dopo tre intense e rocambolesche edizioni del Grande Fratello Vip pensavamo chevolesse riposarsi un po’… beh ci siamo sbagliati di grosso. Nonostante l’ultima – ancora in corso – non abbia disdegnato proprio nulla, fra polemiche, squalifiche, abbandoni, momenti di altissimo trash, il direttore di Chi è già pronto per la! Ebbene sì! Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni in edicola da oggi,il Gf Vip 8: Confermo, lo farò.se più di uno ultimamente ha insinuato il contrario. Lasciamoli divertire… Un’agenda fitta di impegni lavorativi per il conduttore. Nonostante ciò, riescea trovare il tempo per studiare il piano due ore al ...