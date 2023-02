GeVi Napoli | nel derby vinto contro Scafati Michineau eguaglia il suo massimo per punti in Italia 21

(Di martedì 7 febbraio 2023) Se lastaziona attualmente al quattordicesimo posto della classifica della Serie A UnipolSai 2022/23 con 14e un record di 7 vinte e 11 perse lo deve, in gran parte, anche alla prestazione realizzata da Davidnell’ultimo vittorioso match di campionato disputato al PalaBarbuto la scorsa domenica. L’esterno di Les Abimes, alla sua prima stagione in, è infatti risultato quantomai essenziale nell’indirizzare il sentitissimocampanodella 18ª giornata, concluso col punteggio 71-69 in favore della formazione biancazzurra dopo un finale decisamente tirato., in particolare, ha terminato la sua prova con 21in 35 minuti, un bottino questo che gli ha ...

Il derby è dellaBasket . Gli azzurri vincono una partita di straordinaria intensità battendo la Givova Scafati per 71 - 69 al termine di una splendida rimonta. Decisivo il canestro di Stewart in entrata a .... Laesce vincente da 40 minuti di super sfida nel derby campano contro la Givova Scafati . Finale di 71 - 69 nella gara valida per il diciottesimo turno del campionato di Serie A. Vittoria ...

Mossa a sorpesa della Gevi Napoli. Quando il mercato pareva essersi fermato arriva la notizia dell'imminente ingaggio di Thomas Wimbush,un'ala nera di 2,01, 30 anni, che quest'anno era in ...Dopo la vittoria al PalaBarbuto nel derby contro Scafati, la GeVi Napoli è in trattativa per un rinforzo per coach Cesare Pancotto. I campani stanno lavorando su Thomas ...