George Clooney in ospedale | “Ricoverato d’urgenza”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nel mondo americano delle celebritàè uno degli attori più bravi oltre che uno dei più ammirati. Di recenteè stato vittima di un incidente che ha interessato in particolare un organo che pare sia rimasto compromesso. Ecco come sta dopo il ricovero inè uno dei sex symbol più amati di Hollywood con una carriera ricca di successi e per la quale vanta diversi premi e riconoscimenti tra cui possiamo ricordare Er – medici in prima linea, Ocean’s eleven e Out of Sight. Forse non tutti sono a conoscenza del fatto cheè figlio d’arte, i suoi genitori erano molto influenti nel mondo dello spettacolo, sua madre era un ex modella di alcuni concorsi di bellezza e suo padre era un ex ...