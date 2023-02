Gentile | «Tra Inter e Milan gran differenza Anche in Champions League»

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’domenica sera ha surclassato il, nonostante il risultato dica solo 1-0., ospite di Sky Sport 24, vede una manifesta superioritàper quanto riguarda il rendimento fatto in. ARRIVANO LE COPPE – Fra una settimana cominciano gli ottavi di finale di, con l’che sarà impegnata nella seconda. Riccardovaluta il doppio impegno: «Il Porto storicamente è una squadra difficile da affrontare in Europa. È seconda in Portogallo, in un campionato che il Benfica sta stradominando, però ha perso due partite. L’ultima l’ha persa a ottobre, è una di quelle squadre che indevi affrontare sempre con ...