Gente di partito | Papa Francesco | altra bordata ai fedelissimi di Ratzinger

(Di martedì 7 febbraio 2023) A poco più di un mese dalla morte di Benedetto XVI e a poco meno di una settimana dal decimo anniversario della sua storica rinuncia al Pontificato (11 febbraio 2013),è tornato a parlare del predecessore. L'occasione è stata la conferenza stampa allestita, come di consueto accade al termine di ogni viaggiole all'estero, sul volo di ritorno di Bergoglio dall'Africa. Viaggio che, peraltro, il pontefice argentino si è lamentato platealmente essere stato poco seguito mediaticamente, in particolare dalla stampa italiana., dialogando con i giornalisti che con lui sono tornati ieri in Italia dal Sud Sudan, ha detto che ci sarebbero alcune personalità del mondo ecclesiastico che strumentalizzano la morte di: «Una persona così brava, così di Dio, quasi direi un Santo ...

... "La sua morte è stata strumentalizzata" da persone "die non di Chiesa". Il Papa ha anche ...mia moglie abbiamo sentito una profonda chiamata a vedere cosa potevamo fare per sostenere la...La capogruppo di Fi al Senato, infatti, intervistata da Repubblica è stata netta: "Lanon ... soprattutto se non arrideranno aldel Cav, a cominciare da un temuto sorpasso del Terzo Polo.

Il Papa: La morte di Ratzinger strumentalizzata da gente senza etica ... Il Denaro

Bergoglio e la guerra in Ucraina: «Pronto a incontrare i presidenti Putin e Zelensky» Corriere della Sera

Papa Francesco: «Chi ha strumentalizzato la morte di Benedetto XVI ... Il Dubbio

Schlein: rianimare i circoli, Pd stia vicino alla gente Agenzia ANSA

Elly Schlein in Sardegna: "PD stia vicino alla gente" Cagliaripad.it

È assurdo tutto quello che sta avvenendo nelle province campane. Non sappiamo se sono state cancellate le tessere. Non sappiamo quando si vota. Non sappiamo ...Il racconto dei volontari di Terre des Hommes Italia, Un Ponte per e Amici dei Bambini, testimoni della distruzione nelle città siriane di Latakia, Aleppo e Idlib. «Quella siriana è una emergenza nell ...