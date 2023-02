GdS – Dopo Skriniar | spunta Adrabioyo | “Per l’Inter si apre occasione a 0 in Premier”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 febbraio 2023) 2023-02-07 11:41:56 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Abile con i piedi, possente fisicamente (195 centimetri) e cresciuto con le stimmate del predestinato nel Manchester City Abile con i piedi, possente fisicamente (195 centimetri) e cresciuto con le stimmate del predestinato nel Manchester City. Ecco Tosin Adarabioyo, centrale classe 1997 attualmente al Fulham, nome nuovo per la difesa delper il. Secondo Tuttomercatoweb.com, i nerazzurri starebbero seguendo con molta attenzione la situazione del difensore inglese, in scadenza di contratto con i Cottagers: “Il talento inglese è cresciuto con le stimmate del predestinato nell’Academy del Manchester City, debuttando in prima squadra a soli 18 anni con Pellegrini per poi diventare il giocatore più giovane della ...