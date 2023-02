«Garrincha credeva più nei guaritori che nei dottori Era una persona speciale»

(Di martedì 7 febbraio 2023) Su As un’intervista a José Ufarte. E’ stato una stella del Flamenco prima di diventare una leggenda dell’Atlético, con cui ha vinto tre campionati e due coppe. Soprannominato “O Espanhol”, ricorda gli anni passati cone Pelé. Al Flamengo è rimasto da quando aveva 15 anni fino ai 23, quando poi è passato all’Atlético dopo un prestito al Corinthians per nove mesi. Ufarte parla di. «Ero un suo fan totale. Sono andato alla squadra di Rio de Janeiro, che tra l’altro era piena di campioni del mondo, ed è stato convocato anche lui. Quando sono arrivato in albergo, mi ha detto: “Preparati a giocare, perché devo andare a farmi vedere il ginocchio dalla rezadora”.più nel guaritore che nei! Era una, senza dubbio, e poi sono stato fortunato ad ...

