Galtier | ' ' Gigio? Ora non è più felice di prima' '

Il tecnico del Psg,, sul momento di Donnarumma dopo la cessione di Navas: \''Non ho notato chefosse più felice di prima, è sempre ...Quindi, a tirare fuori dai guaiè appunto Hakimi che al 34' si accentra. Van den Bommen e ...Al 13' della ripresa, lo imita Messi. Anche se è comunque Hakimi a innescare l'azione, di ...

Verratti e Donnarumma, che succede Gli azzurri del Psg finiscono sotto accusa La Gazzetta dello Sport

Donnarumma su Mihajlovic: "Grazie a lui sono diventato un campione" Corriere dello Sport

Video Psg, Galtier ''panchina'' Donnarumma: ''In Coppa gioca Navas ... La Gazzetta dello Sport

Psg, Galtier non cambia idea: "Navas Sarà il vice di Donnarumma" Corriere dello Sport

PSG, Donnarumma o Keylor Navas chi sarà il portiere n°1 Galtier ... Eurosport IT

PSG visits Marseille on Wednesday for a French Cup edition of the Classique as part of the competition's Round of 16 matchups in a clash against OM to kick a mad rush of games through the month of ...I due criticati dai media francesi: Gigio non dà più garanzie anche dopo l'addio di Navas. Troppi gialli per Verratti, che accumula assenze per squalifiche e infortuni ...