“Fuori per lei” UeD | colpo di scena | la decisione di Federico Nicotera a poco dalla scelta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Uomini e Donne, clamorosadi: la notizia arriva dopo che le anticipazioni hanno rivelato l’addio allo studio di Carola. Secondo quanto si apprende infatti la giovane corteggiatrice ha preso questadopo che in studio è andata in onda una clip in cui si vedevaorganizzare una sorpresa per Alice. Ladi Carola ha trovato d’accordo molti fan. “La forza di Carola davanti a questo teatrino che vorrebbe tutti mandarli a fanculo soprattutto dopo la proposta di lavoro a ROMA dove vive. Carola fallo e fai pure bene! E ha preferito anche non dire nulla per non far pesare a, dite ancora che questa ragazza è immatura”. Leggi anche: “Si sono lasciati all’improvviso”. ...