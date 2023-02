Fuga di gas nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio | morto un operaio | un altro ferito

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un’esplosione all’interno deldelha provocato un. È accaduto a, nell’Alessandrino, e a visto coinvolti due operai. Uno è deceduto, il secondo è stato trasportato dagli operatori del 118 in ospedale a Novi Ligure in codice giallo a causa delle ustioni riportate nell’incidente. Dalle prime informazioni dei carabinieri di Novi Ligure, la vittima sarebbe un trasfertista siciliano di 34 anni. Sono in corso accertamenti e si seguono due ipotesi: a causare lo scoppio potrebbe essere stata l’esplosione di una bombola o unadi gas durante un’attività di scavo. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tra le prime ipotesi, quella di una fiammata dovuta a unadimentre scavavano, in un primo momento si è anche parlato di un'esplosione. Sono però ancora in corso gli accertamenti dei ......il petrolio e ilè saccheggiato quotidianamente da Washington. Sarebbe più dignitoso, dunque, evitare di mostrare immagini di sofferenza, le distruzioni, i crolli dei palazzi, le persone in...

Una fiammata causata da una fuga di gas. Che ha investito e ucciso un operaio e ferito gravemente un suo collega. E' successo a Voltaggio, nell'Alessandrino, all'interno del cantiere per la realizzazi