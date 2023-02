' Fu lei ad accoltellarmi' Si difende dal carcere - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 7 febbraio 2023) Sotto accusa per tentato omicidio l'uomo che avrebbe sorpreso la ex con un altro. Secondo il perito sarebbe stato colpito e ferito con un ...

Sotto accusa per tentato omicidio l'uomo che avrebbe sorpreso la ex con un altro. Secondo il perito sarebbe stato colpito e ferito con un ...Alex Antonelli, 42 anni, è accusato del tentato omicidio della sua compagna. Ma la perizia dice che le sue ferite di punta e da taglio non se le è fatte da ...

"Sono dentro da dieci mesi Ma fu lei ad accoltellarmi" LA NAZIONE

Gianluca Molin: “Hanno provato ad accoltellarmi!”. Il creator racconta la vicenda nel dettaglio [TW] Webboh

Sipario sulla ’Sagra della Miseria’ Raccolti tremila euro per l’Ucraina LA NAZIONE

Le parole non sono violenza, la violenza è violenza, è violenza, è violenza Linkiesta.it

Va al pub ma viene aggredita con insulti razzisti e un pugno: Ha ... Fanpage.it

Sotto accusa per tentato omicidio l’uomo che avrebbe sorpreso la ex con un altro. Secondo il perito sarebbe stato colpito e ferito con un vanghetto ...Alex Antonelli, 42 anni, è accusato del tentato omicidio della sua compagna. Ma la perizia dice che le sue ferite di punta e da taglio non se le è fatte da solo ...