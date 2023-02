Frattamaggiore | ZTL in inverno sì o no? I cittadini si dividono

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 7 febbraio 2023) Troppo freddo per la ztl. Così la pensano alcuni commercianti di, che sostenuti da parte dell’opposizione, hanno avviato una raccolta firme per chiedere una sospensione della zona a traffico limitato fino al mese di Aprile. Fino a quando cioè si continueranno a registrare temperature troppo basse per passeggiare lungo corso durante e fare shopping L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.