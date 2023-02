Francia | trasporti paralizzati per il terzo sciopero contro la riforma delle pensioni | 200 manifestazioni contro Macron – I video

(Di martedì 7 febbraio 2023) Terza giornata di scioperi einla contestatavoluta dal presidente Emmanuel. Soltanto a Parigi, il sindacato Cgt stima che siano scese in strada oltre 400mila persone. Numeri leggermente in calo rispetto alle due precedenti mobilitazioni del 19 e 31 gennaio, ma che danno un’ulteriore prova dell’impopolarità dellavoluta dal governo francese. Nel settore dei, i collegamenti ferroviari della Sncf hanno subìto forti disagi, con circa il 25% del personale inil 36% del 31 gennaio). Si stima inoltre che circa il 20% dei voli in partenza dall’aeroporto Orly, a Parigi, sia stato ...

PARIGI - Mobilitazione leggermente in calo in Francia nella terza giornata di scioperi e manifestazioni contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. Oggi, la protesta indetta dagli otto grandi ...